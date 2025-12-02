Noche movida en Cuyo: fuerte sismo en Mendoza se sintió en San Juan

Un fuerte sismo con epicentro en Mendoza se sintió con claridad en distintos puntos de la provincia de San Juan durante la noche de este martes. El movimiento se registró a las 20:28 hora local, según los datos preliminares difundidos por los organismos oficiales.

El temblor tuvo una magnitud de 5º y una profundidad de 10 kilómetros, características que favorecen una percepción más intensa en la superficie. El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza, a 95 kilómetros al sur de San Juan y a 46 kilómetros al suroeste de Villa Media Agua, de acuerdo a las coordenadas informadas: latitud -32.36 y longitud -68.61.

El sismo ocurrió en una franja horaria donde muchas familias se encontraban en sus hogares, lo que incrementó la cantidad de reportes ciudadanos. Hasta el momento, las autoridades no informaron novedades respecto a daños estructurales ni situaciones de emergencia vinculadas al evento.