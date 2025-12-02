San Juan cerrará el año con número en rojo: más de 900 casos confirmados de sífilis y 117 nuevos diagnósticos de VIH, un escenario que enciende alarmas sanitarias por el crecimiento simultáneo de ambas infecciones y por la gravedad con la que se están detectando. Según especialistas, más del 50% de los casos de VIH se confirma en estadio avanzado, muy por encima de los parámetros nacionales.

El responsable del Programa Provincial de VIH, Miguel Rueda, explicó a DIARIO HUARPE que la tendencia es especialmente preocupante entre jóvenes. “Este año superamos los 900 casos de sífilis. El aumento es sostenido y lo estamos viendo principalmente en gente joven”, detalló. La franja etaria más afectada corresponde a menores de 30 años, con fuerte incidencia entre los 18 y los 25.

Rueda señaló que la facilidad de transmisión de la sífilis y la falta de controles alimentan su crecimiento. “Son infecciones que podrían evitarse con información y chequeos simples, pero muchos jóvenes no consultan porque creen que no están en riesgo”, sostuvo. El carácter silencioso de la sífilis en sus primeras etapas favorece, además, que continúe circulando sin ser diagnosticada.

En paralelo, los datos sobre VIH muestran otra dimensión crítica: la tardanza en el diagnóstico. La infectóloga del Hospital Doctor Guillermo Rawson, Miriam Meritello, destacó que “más del 50% de los pacientes llega en estadio de sida, muy por encima del promedio nacional” que oscila entre el 30% y 40%. Esto implica que muchos sanjuaninos acceden al test cuando ya presentan enfermedades oportunistas, lo que complica los tratamientos.

La preocupación poblacional quedó reflejada en la última jornada de testeo masivo, donde “se realizaron 378 pruebas solo en el Hospital Rawson”, indicó Meritello. Sin embargo, para los especialista fue positivo la convocatoria, ya que abrió la posibilidad de reiterar la jornada por la cantidad de las personas que acudieron al nosocomio a esperar sus resultados.

Ante este panorama, Salud reforzará las estrategias de prevención. El 4 de diciembre, de 17 a 21, se realizará un operativo integral en el Centro Cultural Conte Grand con test rápidos de VIH, sífilis y otras ITS; vacunación contra hepatitis B; y asesoramiento especializado. “Necesitamos que los jóvenes se acerquen, se informen y pierdan el miedo a consultar”, remarcó Rueda.

Finalmente, ambas autoridades insisten en la importancia del uso de preservativo y la realización de controles periódicos como medidas clave para frenar el avance de estas infecciones, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos, donde se concentra la mayor proporción de nuevos contagios.

Dato 1

En lo que va del año ya hubo más de 900 casos de sífilis, la mayoría en menores de 30 años.

Dato 2

Se detectó 117 nuevos diagnósticos de VIH y más del 50% están en estadio avanzado.

Dato 3

Habrá una nueva oportunidad de realizar testeos masivos el jueves 4 de diciembre, de 17 a 21, se realizará un operativo integral en el Centro Cultural Conte Grand.