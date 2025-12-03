El Ministerio de Gobierno concretó este jueves la presentación formal de la ficha “Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Actividad Minera”, una herramienta que apunta a fijar parámetros de actuación y criterios de buenas prácticas para reforzar la prevención de riesgos laborales en el sector minero. El acto se desarrolló en la sala Vicegobernadores de la Legislatura Provincial, con la presencia de la ministra Laura Palma y equipos técnicos de la Subsecretaría de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT).

La ficha presentada se enmarca en el trabajo desarrollado a través de las mesas ProNaPre, espacios que reúnen a representantes del sector empleador, trabajadores y aseguradoras, y que tienen por objetivo elaborar documentos orientados a mejorar las condiciones de higiene y seguridad en cada actividad económica de la provincia. San Juan es la jurisdicción con mayor cantidad de estas mesas activas a nivel nacional.

Durante el evento, Palma destacó el compromiso provincial en materia de seguridad laboral al señalar que “es un orgullo que San Juan sea la provincia con más mesas ProNaPre, lo que demuestra el esfuerzo del Gobierno por mejorar el bienestar de los trabajadores en distintos sectores productivos”.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, subrayó que la herramienta “apunta directamente a cuidar la salud y seguridad de los trabajadores”, mientras que María Elisa González Clavin, de la SRT, valoró el documento como resultado de un proceso colectivo que busca elevar los estándares laborales en la actividad minera.

A la actividad asistieron también el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; la directora de Policía de Trabajo, Adriana Montilla; inspectores de la Subsecretaría de Trabajo; autoridades del área de control minero y representantes del Ipeem, cámaras empresarias y gremios como AOMA y Asimra.