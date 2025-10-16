Thiago Medina sufrió un accidente automovilístico y tuvo una “recuperación milagrosa” si se consideran los órganos que tuvo comprometidos. El exconcursante de Gran Hermano 2022 llegó al nosocomio con un pulmón perforado, el hígado afectado, producto de costillas rotas, y le extirparon el bazo.

Luego de pasar 23 días internado en el hospital, donde estuvo varios días en coma y terapia intensiva, finalmente Thiago recibió el alta médica. Su expareja, Daniela Celis —conocida como Pestañela—, contó el 15 de octubre de 2025 cómo se encuentra y cómo es su recuperación, compartiendo algunas intimidades.

Daniela Celis confirmó que Thiago se mudó a su hogar para continuar con la rehabilitación. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas”, explicó Celis.

Antes de este importante paso, la expareja del mediático realizó algunos cambios en su vivienda. Celis detalló que le prepararon “una habitación para que esté solo y cómodo”.

Celis brindó detalles sobre la condición física del joven. El ex Gran Hermano 2022 está atravesando un “proceso de rehabilitación” que incluye sesiones de kinesiología. Actualmente, los profesionales están trabajando intensamente para que Thiago vaya recuperando la movilidad y, sobre todo, la musculación.

Celis se mostró optimista sobre el avance de su expareja: “Cada día es un proceso y no para de evolucionar”.

Finalmente, la mediática también se refirió a las fotografías donde se lo ve “desmejorado”, un aspecto que consideró "normal" después de todo lo que atravesó y las largas jornadas en terapia intensiva y coma.