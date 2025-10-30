Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

La vida de la influencer y ex Gran Hermano Daniela Celis se vio completamente alterada tras el grave accidente de moto que sufrió su pareja y padre de sus gemelas, Thiago Medina. El accidente ocurrió el 12 de septiembre, y Thiago permaneció internado en el hospital de Moreno durante casi un mes, enfrentando varias cirugías y un pronóstico clínico reservado.

Invitada a una nueva entrevista lúdica a cargo de Mariano Iúdica en Mi Cielo, Daniela contó detalles del proceso que atravesó la familia, que culminó con el alta médica de Thiago el 9 de octubre, a pesar del pronóstico inicial.

Durante este periodo de incertidumbre y aprendizaje constante, Daniela debió reorganizar su rutina por completo para poder atender simultáneamente las necesidades de sus hijas, las gemelas Laia y Aimé, los cuidados médicos de Thiago, sus compromisos laborales y la contención emocional del núcleo familiar.

Daniela relató el momento en que recibió la noticia, confesando que jamás en su vida sintió tanto miedo. Había llegado de trabajar y preguntó a la niñera por Thiago, quien le dijo que "se iba diez minutos". Después de dos horas, Daniela sospechó: “No puede ser, acá algo pasó porque Thiago jamás deja a las nenas solas”.

Tras llamar a la hermana, le contestaron que no podían comunicar el estado de Thiago por teléfono y le pidieron: “Necesitamos que vengas al hospital para para darte la información”. En ese momento, Daniela recordó: "Y yo le pedía al cielo llorando que por favor viva, que no me lo deje ir”.

La angustia era tal que al conducir, agarró el auto, bajó todas las ventanillas y se puso las luces altas "para que me vean, porque sabía que yo no estaba bien y se me caían las lágrimas". Al llegar, le informaron que Thiago estaba "muy grave" y debían esperar a ver cómo evolucionaba de la operación.

El mayor temor: "No quería que mis hijas se queden sin padre"

En ese instante de máxima gravedad, a Daniela le "pasaron mil cosas por la cabeza". Su única necesidad y deseo era que "él esté vivo, nada más". Confesó que rezó con todas sus fuerzas, le pidió "de todo al cielo, a Dios", y afirmó que no era una posibilidad para ella ni para sus hijas que Thiago no estuviera.

La actriz hizo hincapié en su prioridad durante esos días: “No quería que mis hijas se queden sin padre”.

La angustia escaló aún más cuando, tras un parte médico matutino que era positivo, la situación cambió de pronto. Dejó de ser "un día tras día para ser un hora tras hora". Por la noche, les llegó el "maldito llamado de que Thiago no estaba saturando bien". Les pidieron que estuvieran "atentas al teléfono". Daniela recuerda esa noche como "infinita" y que prendió "todas las velas de mi casa habidas y por haber".

En medio de la crisis, Daniela incorporó a las gemelas al proceso, haciéndolas rezar: prendían una velita y decían “Para papá, le vamos a pedir a Dios que esté bien”.