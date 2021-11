Denunciaron que más de una persona violó a una menor de 17 años

El centro ANIVI tiene a su cargo un caso de abuso sexual aparentemente con acceso carnal a una menor de 17 años el cual fue denunciado por parte de un hermano de la víctima a quien la adolescente le habría contado lo ocurrido.

El llamado a las autoridades de ANIVI fue minutos antes de las cero horas del día 27 de noviembre pasado y cerca de las 0.30 los ayudantes de fiscales y el fiscal Roberto Mallea tomaron contacto con el caso.

La joven víctima vive en el departamento San Martin, pero las autoridades intervinientes no pudieron precisar en qué distrito. El abuso habría sido por parte de más de una persona según las autoridades, pero no pudieron confirmar el número, porque debido a la inmediatez del hecho no han podido hablar con la menor.

El abuso habría sido con acceso carnal y hasta habrían golpeado a la menor. Los fiscales de ANIVI no tienen aún los resultados de los análisis y pericias de los médicos legistas para determinar qué tipo de lesiones presenta la joven no solo en sus partes íntimas si es que hubo acceso, sino también en el cuerpo, por los golpes que pudo recibir de parte de sus atacantes.

Se cree que el abuso pudo ser en horas de la tarde noche del día 26 de noviembre, pero la chica habría contado lo sucedido a su hermano, cerca de las 0 horas del día 27 y de inmediato fue radicada la denuncia.

Tampoco se sabe si la joven reconoció a sus atacantes porque al no haberla entrevistado no se puede tener ese dato aún. Tampoco se sabe si el hecho se produjo en una casa, en un descampado o en una finca. Todas esas dudas podrán ser evacuadas cuando se le tomo alguna declaración a la víctima.

Las autoridades indicaron que podría realizarse una Cámara Gesel o un interrogatorio directo a la menor para que cuente todo lo ocurrido y así poder comenzar con la búsqueda de los abusadores.