La combinación de alta humedad relativa, lluvias frecuentes, rocío persistente y temperaturas moderadas encendió las alarmas en el sector vitivinícola. Frente a un escenario considerado ideal para el desarrollo de la Peronospora o Mildiu (causado por Plasmopara vitícola) el Ministerio de Producción emitió un protocolo urgente para todos los productores de la región, advirtiendo sobre el riesgo de brotes severos.

La enfermedad, una de las más destructivas para la vid, puede afectar hojas, brotes y racimos en formación, comprometiendo tanto la cosecha actual como la productividad futura. Las clásicas “manchas de aceite” y el moho blanco en el envés de las hojas son los primeros síntomas que deben encender la alerta y activar un control inmediato.

La Dirección de Sanidad Vegetal recomendó priorizar aplicaciones preventivas para proteger los viñedos y, en caso de síntomas presentes, realizar tratamientos curativos de manera rápida y precisa. Además, insistió en que solo se utilicen fungicidas autorizados y bajo prescripción de un Ingeniero Agrónomo, quien debe definir el principio activo y la dosis adecuada para cada caso.

El organismo también remarcó que las buenas prácticas culturales son esenciales para evitar la propagación. Una canopia aireada, la regulación del riego en días de humedad y el monitoreo constante permiten reducir el riesgo de infección. En parcelas con antecedentes de Mildiu, el seguimiento debe ser aún más exhaustivo para evitar pérdidas económicas significativas en plena temporada.