Franco Colapinto cerró la última clasificación de la temporada con un sabor amargo: quedó eliminado en la Q1 y partirá desde la última posición en el Gran Premio de Abu Dhabi. El argentino apenas pudo completar una vuelta válida en los 18 minutos de la sesión, condicionado por los límites de pista y por un auto que volvió a mostrar dificultades de rendimiento.

En su primer intento, Colapinto había marcado un registro competitivo, pero la dirección de carrera anuló el tiempo por exceder los límites de pista. Intentó nuevamente, pero la historia se repitió: otra vuelta borrada por pasar más allá del piano en la Curva 1, una situación que también afectó a su compañero Pierre Gasly.

Con todos los autos en boxes y el reloj consumiéndose, Colapinto salió a pista a falta de cinco minutos para un último intento. Su tiempo de 1:23.890 no alcanzó para salir del fondo. Gasly, pese a ser casi medio segundo más rápido, tampoco logró pasar a la Q2 y largará 19°.

La sorpresa del día fue Lewis Hamilton, quien volvió a quedar fuera en la Q1 por tercer fin de semana consecutivo y partirá desde la 16ª posición. Junto a él también quedaron eliminados Alex Albon y Nico Hulkenberg.

El argentino buscará remontar en una carrera en la que dependerá del ritmo del Alpine y de las oportunidades que puedan surgir en pista para cerrar la temporada con una actuación decorosa.