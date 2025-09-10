En la madrugada de este miércoles, alrededor de la 1 de la madrugada, efectivos de Comisaría 9° se encontraban realizando un patrullaje de prevención y seguridad en las inmediaciones de calle Juan José Bustos, en su intersección con Rawson, en el departamento Caucete. Fue en ese momento que los agentes visualizaron a tres individuos de sexo masculino que, al percibir la presencia policial, se deshicieron de un objeto, arrojándolo a la vía pública, y se dieron a la fuga sin justificación.

El personal policial actuó de inmediato, saliendo en su persecución. La acción fue rápida y lograron interceptarlos en la intersección de las calles Juan José Bustos y Laprida. Una vez que los aprehendieron, los uniformados procedieron a entrevistarlos. Fue entonces cuando constataron que los tres individuos eran menores de edad, todos de 16 años.

Mientras tanto, otro grupo de agentes de seguridad regresó al lugar donde los jóvenes arrojaron el objeto. Al recuperarlo y examinarlo, se percataron de que se trataba de una réplica de arma de fuego, específicamente una pistola de color gris plata que funcionaba con aire comprimido. Tras la investigación, los agentes de seguridad confirmaron que los adolescentes utilizaban esta réplica para intimidar a transeúntes y para cometer una serie de hechos ilícitos.

El caso quedó bajo las directivas de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, a cargo de la doctora María Julia Camus. La magistrada, tras analizar el caso, determinó que el arma era de juguete y, por lo tanto, no apta para disparos. En consecuencia, el juzgado se declaró incompetente para que los menores fueran vinculados a una causa penal. La doctora Camus resolvió que los adolescentes aprehendidos fueran restituidos a sus progenitores y que el arma fuera incautada. Además, los tres menores quedaron vinculados a un Expediente Contravencional.

El incidente resaltó la capacidad de la policía local para responder de manera rápida a situaciones de riesgo. También subrayó el marco legal que rige los casos que involucran a menores de edad en el sistema judicial sanjuanino, priorizando la restitución a sus tutores y la intervención en el ámbito contravencional en lugar del penal, debido a la naturaleza de los objetos utilizados en los hechos.