Un violento episodio ocurrido en el departamento Sarmiento tuvo su desenlace en la provincia de Mendoza, luego de que personal de la División UFI Genérica lograra detener al presunto autor de un ataque a balazos que dejó a un hombre herido.

El hecho se registró el 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:16, sobre calle Mendoza Vieja s/n°. En ese momento, Juan Alberto Allende, de 30 años, circulaba por la zona cuando fue interceptado por un Ford Fiesta negro en el que viajaban dos hombres.

Según fuentes policiales, uno de ellos, identificado como Cristian Arabel, de origen mendocino y vestido con una camiseta de River Plate, exhibió un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en la rodilla de la víctima.

Tras el ataque, Allende fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica, mientras que el agresor se dio a la fuga del lugar.

A partir de las tareas investigativas, efectivos de la División UFI Genérica lograron establecer que Arabel habría escapado hacia la provincia de Mendoza. La información fue puesta en conocimiento de la Dirección de Investigaciones y de la Unidad Investigativa de Guaymallén.

Mediante el cruzamiento de datos, los investigadores confirmaron que el sospechoso se encontraba pernoctando en un domicilio ubicado en las calles Puebla y Gualeguay, en la zona de Puente de Hierro.

Con una orden judicial, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el lugar, donde procedieron a la detención de Cristian Arabel David, de 39 años.

Durante el operativo, además, se secuestraron dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, las cuales fueron enviadas a pericia para determinar si fueron utilizadas en el ataque.

El detenido quedó alojado en una comisaría jurisdiccional de Mendoza, mientras la causa continúa bajo la órbita judicial correspondiente.