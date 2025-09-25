En una audiencia realizada este miércoles 24 de septiembre de 2025, la jueza de garantías Gloria Verónica Chicon resolvió el sobreseimiento total y definitivo de José Alejandro Sáinz, de 55 años, quien había sido acusado por el delito de abuso sexual simple.

La magistrada dispuso que “el hecho investigado no se ha cometido”, conforme lo establecido en los artículos 355 inciso 1 y 356 inciso primero del Código Procesal Penal de San Juan. La decisión implicó el fin de la causa contra Sáinz y el cese de cualquier medida coercitiva que hubiera recaído sobre él, confirmando su plena libertad.

La resolución no solo cerró la investigación contra el imputado, sino que también abrió un nuevo frente judicial. La jueza ordenó remitir las actuaciones correspondientes a la Unidad Fiscal para que se investigue a dos mujeres por presuntos delitos contra la administración de justicia.

En este sentido, se dispuso que Leticia Belén Flores sea indagada por la posible comisión del delito de falsa denuncia, mientras que María Rosa Amarfil deberá responder por presunto falso testimonio en el marco del mismo proceso. Ambas conductas, de comprobarse, podrían configurar delitos tipificados en el Código Penal argentino.

Con esta resolución, la causa por abuso sexual simple quedó cerrada de manera definitiva y se abre ahora una nueva investigación para esclarecer si existieron maniobras fraudulentas en las declaraciones que motivaron la denuncia original.