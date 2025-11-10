El dólar blue registró este lunes un aumento de $10, cerrando en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, apenas un 0,3% por encima del dólar oficial. La suba refleja la presión sostenida sobre el mercado paralelo, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

En el segmento mayorista, referencia del mercado, la cotización cerró en $1.420,50 para la venta, mientras que los dólares financieros mostraron movimientos positivos: el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.475,44, con una brecha de 3,9% respecto del oficial; y el dólar MEP cerró a $1.452,55, con una brecha del 2,5%.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista (equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias) se posicionó en $1.878,50, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin operó a $1.460,86 según Bitso.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin cotizó a u$s105.510 según Binance, consolidando un comportamiento estable dentro del marco de volatilidad reciente.

La jornada refleja un escenario de leve tensión en el mercado cambiario, donde la brecha entre los distintos tipos de dólar continúa siendo un indicador clave para inversores y ahorristas, mientras el Banco Central mantiene un control parcial sobre la oferta y demanda de divisas.