El acceso a la información pública no se debate este año y pasa a 2021

El proyecto que garantiza a cualquier ciudadano el acceso libre a la información pública no se convertirá en ley este año. La iniciativa salió del Acuerdo San Juan que encabezó el Ejecutivo provincial y fue enviado en octubre a Diputados, pero no está en el orden del día de la sesión de hoy y si llegara hacerse otra antes de fin de año, es casi un hecho que no se incluirá. De esta forma, quedará para ser debatida el año que viene.

San Juan es una de las provincias que no ha legislado hasta el momento sobre el procedimiento para que las personas de a pie puedan contar con información del Estado. La Nación lo hizo hace cuatro años y más de diez distritos decidieron seguir el mismo camino y adhirieron.

El tema fue planteado por este diario en el Acuerdo San Juan que convocó este año el Gobierno local, de donde salieron acciones clave para ser instrumentados por el Estado en el corto y mediano plazo con el objetivo de que la provincia retome el camino del crecimiento tras el duro año que dejó la pandemia del coronavirus. En las conclusiones del multitudinario encuentro, el gobernador Sergio Uñac anunció el envío a Diputados de le Ley de Acceso a la Información Pública.

No es ni más ni menos que la adhesión a la ley nacional, que establece dos puntos centrales. Uno, que “todos los habitantes tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo, teniendo también el derecho al libre acceso a las fuentes de información salvo en asuntos vitales para la seguridad de Estado”. El otro, que las autoridades de turno tienen “un máximo de 35 días hábiles para proporcionar la información requerida por el ciudadano”.

El proyecto oficial se suma a dos más provenientes de la oposición que ya están en análisis. El primero lo presentó el diputado bloquista Edgardo Sancassani, quien viene insistiendo con el tema desde hace casi una década. El segundo corresponde al bloque Con Vos e ingresó en julio de este año.

Los diputados celebrarán hoy la que podría ser la última sesión del año y entre los temas a debatir, no está la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien no se descarta que la semana próxima pueda haber otra sesión, en la Legislatura adelantaron que la iniciativa no formaría parte del temario.

Desde el oficialismo legislativo explicaron que la prioridad la tuvieron las leyes del Acuerdo San Juan que se quería aplicar de inmediato, como la baja de impuestos en la boleta de la luz, la excepción en el pago de tributos para distintas actividades económicas, la ley de compre local, el nuevo régimen de regalías mineras que garantiza la aplicación de los fondos a obras y la paridad de género en la conformación de listas de candidatos para elecciones generales, entre otras.

De esta forma, el acceso a la información pública pasa para 2021 junto a otros proyectos más que también emanaron del Acuerdo San Juan y que necesitan de una ley para ser aplicados.