El Gobierno nacional dispuso este jueves 21 la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la filtración de audios que exponen un presunto entramado de coimas dentro del organismo. Los registros, atribuidos al ahora exfuncionario Diego Spagnuolo, detallan cómo operadores exigían dinero a empresas proveedoras, especialmente del rubro farmacéutico, a cambio de contratos estatales.

El interventor designado es el doctor Alejandro Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, con especialización en sistemas de salud pública y privada. Según informó la Vocería Presidencial, su primera misión será ejecutar una auditoría integral para transparentar el manejo de pensiones y servicios vinculados a personas con discapacidad.

Publicidad

La decisión se conoció tras la salida de Spagnuolo, resuelta en una reunión en Casa Rosada con Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo. Minutos después de la medianoche del miércoles, el Gobierno difundió un comunicado oficial en el que confirmó la remoción del funcionario y adelantó la intervención.

Los audios, difundidos en el programa bonaerense Data Clave, revelan que presuntos intermediarios solicitaban pagos extra a empresas proveedoras para garantizar convenios. Spagnuolo incluso mencionó a la Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem, como pieza clave del esquema. Según las grabaciones, la empresa habría operado con ventajas comerciales y capacidad de fijar condiciones en la distribución de medicamentos.

Publicidad

En los registros, Spagnuolo se desliga de responsabilidades directas, aunque admite haber advertido a funcionarios de alto rango, incluso al presidente Javier Milei, sobre la existencia de prácticas irregulares. “Yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?”, se lo escucha decir en uno de los fragmentos.

La crisis estalló en un contexto político ya tenso: el mismo día, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y el tema ahora pasará al Senado. Desde el oficialismo, acusan al kirchnerismo de “usar el caso para generar inestabilidad económica y electoral”.

Publicidad

Mientras tanto, la Justicia ya abrió una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi, quien deberá determinar la veracidad de las acusaciones y el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.