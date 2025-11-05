Una de las primeras consultas que le hicieron fue sobre por qué no es parte del grupo de WhatsApp del programa. Ventura se sinceró: “Porque no sé. La tecnología no es… si alguno me puede sumar”.

Wanda Nara se metió en la conversación con una sugerencia, indicando que Ventura tenía "al lado suyo a la reina de las redes”, en referencia a Sofía Gonet. Sofi Gonet se sorprendió y respondió que Ventura no la conoce.

Posteriormente, Ventura protagonizó una confusión al acercarse a Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. La pareja del futbolista comentó: “Nos confundió”. Según Cervantes, Ventura le preguntó: ‘¿Vos estás de novia con un jugador de fútbol?’”.

El momento más tenso pero a la vez desopilante llegó cuando Emilia Attias lo enfrentó por haber dicho que ella estaba embarazada. El periodista se hizo cargo y le pidió disculpas. Attias le aclaró: “No hay embarazo”. Ventura contestó que tuvo una situación en la que fue "el vocero".

La actriz retrucó: “Te expusieron mucho, porque era mentira”. Ventura asumió la responsabilidad y sumó: “Estoy yo para hacerme responsable”. Wanda Nara cerró el cruce con un chascarrillo, diciéndole a Ventura: “Del bebé te haces responsable”. El periodista bromeó sobre ello: “No, ahí pido ADN”.