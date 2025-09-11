La esperada final del Concurso de Pizza, en el marco de la Expo Olivícola, promete ser un enfrentamiento culinario de alto nivel. De los 30 participantes que disputaron las eliminatorias este jueves y viernes en la Universidad Católica de Cuyo, solo cuatro accedieron a la instancia definitiva. El objetivo: crear la pizza que mejor represente los sabores y la identidad de San Juan, bajo estrictos criterios organolépticos.

La elección recaerá en un prestigioso jurado compuesto por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas a nivel nacional, que agrupa a 6.000 afiliados), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —encargada de la dirección técnica del certamen— y dos jurados seleccionados entre el público y la prensa presente. La conducción del evento estará a cargo del reconocido Juan Rondi, quien animará una noche donde además habrá degustaciones, sorteos y regalos para los asistentes.

La final no solo definirá al mejor pizzero, sino que buscará consagrar la receta que lleve el nombre de San Juan a nivel nacional. Un cierre perfecto para un fin de semana dedicado al sabor y la producción local.