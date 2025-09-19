El dólar blue subió por séptima jornada consecutiva y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta. De este modo, la brecha con el oficial terminó en máximos de un mes.

El informal aumentó $10 este viernes. Además, en la semana acumuló un alza de $95 (+6,7%) y desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires creció $150 (+10,9%).

En el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) intervino por cerca de US$1.200 millones en las últimas ruedas para sostener el precio en el techo de la banda, frente a la elevada demanda. En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "van a vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

En este marco, el spread con el mayorista se ubicó esta jornada en el 3,1%, el valor más alto desde el 18 de agosto..

