El enjambre sísmico es normal, dicen desde el Inpres

En las últimas horas el suelo sanjuanino se movió de manera constante. Siete sismos se registraron en el día de hoy en la provincia pero no todos fueron percibidos por las personas. De todos modos los que se sintieron encendieron la alarma a los habitantes de esta tierra que desde hace algunos días vienen siendo testigos de los movimientos.

Si bien puede preocupar a más de uno tanta actividad sísmica, desde el Inpres explicaron que el enjambre que se genera desde hace días se encuadra dentro de lo normal.

Daniel Yañez, desde el área de Ingeniería explicó que “la actividad corresponde a algo normal, no responde a ningún patrón externo de la zona, o sea no es producto de Chile ni de un movimiento exagerado de nuestra placa. La actividad no es constante, hay algunos picos”.

Desde el Inpres contaron que hay épocas en las que puede haber muchos sismos sentidos como otras veces en los que puede pasar varios días sin sismos sentidos en la misma zona. Estos dos casos no significan que estén fuera de los parámetros normales.

Con los temblores que hubo se liberó energía pero “lamentablemente la energía liberada es muy pequeña para lo que la placa va acumulando. Entre una magnitud y otra hay 33 veces de energía de diferencia, mientras que en dos grados por ejemplo hay 33 x 33 de diferencia de energía, es decir no se suma, sino se multiplica, no es lineal”, detalló Yáñez.

Los enjambres son normales y no existen patrones en común que conduzcan a la teoría de que este tipo de actividad es la antesala a un gran sismo.