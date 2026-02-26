En la sesión extraordinaria de este jueves, atravesado por el debate de la reforma a la Ley de Glaciares, el Senado de la Nación ratificó el acuerdo de Asociación entre Mercosur y Unión Europea.

Con 69 votos positivos, 3 en contra y sin abstenciones, quedó establecido y confirmado desde el parlamento, que el país adhiere al tratado comercial suscrito en Asunción del Paraguay el 17 de enero pasado, con impulso y gestión del gobierno brasilero.

Según las intenciones y proyecciones de este acuerdo, permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria podrían ser beneficiados.

El debate en el pleno, quedó sin embargo, no exento de cruces entre el oficialismo y la oposición. La postura de La Libertad Avanza, en la voz de la senadora Patricia Bullrich, este acuerdo “es clave para la Argentina, ya que aportará libertad a los mercados”. Según la legisladora, para su espacio político “es importante el desarrollo del comercio para el crecimiento del país, sin embargo, la política de la administración nacional se basó, desde su asunción, en la destrucción del consumo interno y la invasión de productos importados”.

Mientras que el senador formoseño y jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, señaló que pese a la ratificación del tratado comercial, su destino estará plagado de demandas judiciales: “esto va derecho al conflicto judicial” y consideró que el intento del oficialismo de votar antes de que ocurra el debate parlamentario constituye una “animalada”. Además, agregó a la discusión: “Muchos van a votar positivamente un acuerdo iniciado hace muchos años en un mundo que está cambiando”, remarcó el legislador.

Tras la ruptura del interbloque Justicialista, la senadora jujeña y vicepresidenta del recinto, Carolina Moisés, que ahora representa a Convicción Federal y que traccionará a favor de las iniciativas legislativas del oficialismo se pronunció a favor también del acuerdo comercial y afirmó que “es un error decir que es a favor de Milei”.

"Es a favor de los argentinos, de nuestro posicionamiento geopolítico, de nuestro país en actual crisis económica, con un modelo que está destrozando a la industria, complicando al comercio, atacando a los empresarios grandes y chicos. Argentina necesita este acuerdo, porque cuando tengamos la oportunidad de levantarla, lo haremos seguramente con la oportunidad que esta herramienta genera”, sostuvo la jujeña.

Otra de las intervenciones destacadas fue la de Jorge Capitanich. El senador chaqueño por el justicialismo, acompañó positivamente el acuerdo comercial que lo definió como “clave para el equilibrio económico de base mundial” como contrapeso a la “puja” que se está librando entre “dos gigantes como Estados Unidos y China”.

Por último, el senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, advirtió que “de nada servirá sin un cambio de rumbo y una "política de desarrollo federal. Aún con la aprobación de este acuerdo, nada se logrará si no se logra una política de desarrollo federal. El Gobierno nacional debe trabajar con cada una de las jurisdicciones en las cuestiones fundamentales que son necesarias para que este tratado cumpla con el objetivo que todos queremos”, afirmó.



“Si no cambiamos el rumbo en este sentido se van a seguir generando fuertes asimetrías que pueden derivar en la reprimarización de la economía, y de nada sirve un tratado si no va de la mano de la generación de valor agregado y trabajo argentino”, cuestionó el exgobernador santiagueño.

Situación tensa

Alrededor del mediodía, la jornada de conflictos y roces entre oficialistas y opositores se fue intensificando durante las primeras horas de la sesión en la Cámara Alta.

Luego de que el senador radical Maximiliano Abad propusiera adelantar la votación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el jefe del bloque de Unión por la Patria José Mayans se quejó de que no se respete la lista de oradores.

“Usted no puede hacer acá cualquier cosa”, le espetó al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. “No se puede establecer una lista de oradores…Yo puedo votar acá que usted se baje el pantalón, y ¿usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría? O se quede desnudo ahí en la banca. Voy a proponer que usted se quede desnudo o se ponga una peluca, como Milei”, disparó el formoseño. Y cerró: “En todo caso, bájense ustedes de la oratoria si no quieren fundamentar”.