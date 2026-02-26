La Fundación Espíritu Alma y Cuerpo (ESALCU) – Hogar Beraca destacó el impacto económico positivo que tuvo para la ONG su participación en el programa de estacionamiento solidario en el Dique Punta Negra. El trabajo de los jóvenes de la institución permitió, además de ordenar el tránsito en el sector, recaudar fondos suficientes para refaccionar al menos dos baños y realizar distintas tareas de mantenimiento, según precisó Pablo Moreno, referente de Hogares Beraca, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Moreno calificó la experiencia, que se desarrolla bajo el respaldo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, como “muy linda” y destacó el acompañamiento de Recursos Hídricos, Náutica y la Policía de San Juan. “Era un bono colaboración donde la gente podía aportar libremente. El ingreso era totalmente gratuito, pero les contábamos sobre la fundación, los hogares y la tarea que realizamos, y si estaba a su alcance, podían hacer una colaboración”, explicó.

El referente confirmó que lo recaudado contribuye directamente al funcionamiento de la ONG. “Los hogares cuentan con ocho sedes en San Juan y albergan de manera gratuita a más de 110 personas, entre jóvenes y adultos con problemas de adicciones o en situación de vulnerabilidad. Este tipo de iniciativas nos fortalece”, sostuvo.

Si bien aún no hay un número definitivo de lo recaudado, Moreno adelantó que el dinero permitirá refaccionar al menos dos baños completos y avanzar en tareas de mantenimiento y equipamiento. De esta manera, la temporada de verano deja un balance positivo, al combinar el ordenamiento del tránsito en los embarcaderos con el apoyo concreto a una causa social.

Balance oficial

El director de Recursos Energéticos, José María Ginestar, explicó a DIARIO HUARPE que la experiencia fue “muy positiva” y destacó el trabajo conjunto con la Fundación Espíritu Alma y Cuerpo (ESALCU) – Hogar Beraca. “Ha sido un gran desafío, sobre todo en un año con mayor afluencia de público y vehículos”, señaló.

Ginestar detalló que, según datos aportados por la Policía, en los domingos de mayor calor, cuando el clima acompañó, se registraron hasta 5.000 personas en el perilago y alrededor de 800 vehículos estacionados en los sectores habilitados.

La organización se concentró principalmente los fines de semana y feriados, y continuará al menos hasta Semana Santa, otro de los períodos turísticos fuertes para la provincia.

El funcionario recordó además que la modalidad ya se implementó en temporadas anteriores junto a otras instituciones, como Fundame y los Bomberos Voluntarios de Ullum. En ese sentido, remarcó que en todos los casos se trabaja bajo normas legales vigentes, con seguros y permisos correspondientes, y aclaró que no se cobra canon alguno por el desarrollo de la actividad.