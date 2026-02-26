Telefe trabaja en una reformulación de “La Peña de Morfi”, el ciclo dominical familiar que combina música, entretenimiento y gastronomía, y que durante esta temporada estuvo al frente de Diego Leuco y Lizy Tagliani. Según confirmó el periodista Juan Etchegoyen, la señal baraja reemplazar a ambos conductores por una figura de fuerte perfil artístico: Soledad Pastorutti.

Se trata de un movimiento que, de concretarse, marcaría un cambio importante en la conducción del programa, que nació bajo la conducción de Gerardo Rozín y se consolidó como uno de los espacios de mayor audiencia de los domingos.

¿Qué se sabe de la propuesta?

Según la información divulgada, la idea del canal no sería solo un recambio de figuras, sino también una modificación del formato del ciclo. En ese sentido, se habla de que el programa podría dejar de emitirse en vivo los domingos para pasar a grabarse en días de la semana, como los miércoles.

Aunque aún no existe una confirmación oficial, fuentes internas de Telefe señalaron que Soledad Pastorutti (quien ya tuvo vínculos con el ciclo en apariciones especiales) es uno de los nombres que más fuerza toma para liderar la nueva etapa a lo largo de 2026.

Desafío para Telefe

“El canal quiere revitalizar el ciclo con un perfil artístico fuerte y un formato distinto”, dijeron allegados a la producción, aunque aclararon que los detalles finales aún se están negociando. La posible salida de Leuco y Tagliani del programa (que ya venía siendo objeto de rumores en los medios) sumó expectativa entre televidentes y especialistas del rating.

Historia de conducción del ciclo

“La Peña de Morfi” es un clásico de la televisión argentina adaptado al formato dominical. A lo largo de los años, tuvo diversas figuras al frente desde que fue creado por Gerardo Rozín, entre ellas Ivana Nadal, Jesica Cirio y otros conductores invitados antes de consolidar a Leuco y Tagliani como dupla.