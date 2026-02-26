El Senado aprobó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

La sesión especial, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, comenzó con el tratamiento del nombramiento diplomático antes de avanzar con otros temas del temario. Con la aprobación de la Cámara Alta, Iglesias podrá asumir funciones en Bruselas como representante argentino ante el Reino de Bélgica y el bloque europeo.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques fijaron posición respecto del pliego, tanto a favor como en contra. Finalmente, el oficialismo reunió los votos necesarios para dar acuerdo al nombramiento, que requería mayoría simple.

Publicidad

Con esta decisión, el actual diputado nacional dejará su banca para asumir la representación diplomática en uno de los destinos estratégicos para la política exterior argentina, en momentos en que el vínculo con la Unión Europea ocupa un lugar central en la agenda parlamentaria y comercial.