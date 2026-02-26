El gobernador Marcelo Orrego visitó la planta de Arcor en el departamento Rawson, donde mantuvo un encuentro con directivos y trabajadores para interiorizarse sobre la marcha de la campaña de tomate industrial y el impacto del complejo en la economía provincial.

Actualmente, la firma concentra en San Juan el total de su producción nacional de tomate industrial. La decisión de centralizar el procesamiento en la provincia implicó, años atrás, el cierre de otras plantas que operaban en Mendoza y Río Negro, consolidando al establecimiento sanjuanino como nodo estratégico.

Publicidad

Para la temporada en curso, la proyección es procesar alrededor de 130 millones de kilos de tomate. En campañas anteriores se alcanzaron picos de hasta 155 millones de kilos, cifras que posicionan a la planta como uno de los polos agroindustriales más relevantes del país.

Durante los meses de mayor actividad, el complejo genera más de 600 puestos de trabajo directos, además del efecto multiplicador sobre productores primarios, transportistas y proveedores de servicios. La cadena de valor vinculada al tomate industrial tiene un peso significativo en la matriz productiva local.

Publicidad

La planta, conocida históricamente como La Campagnola —ex Frutos de Cuyo— produce tomate desde comienzos de la década del 70. Fue adquirida por Arcor en 1985 y desde entonces atravesó un proceso sostenido de inversión y modernización tecnológica.

En sus líneas se elaboran pulpa de tomate, tomate cubeteado, puré en envases Tetra y salsas listas en formato doy pack, con sistemas de envasado que fueron actualizándose para responder a estándares internacionales.

Publicidad

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernandez, valoró la magnitud del complejo: “Estamos impresionados en esta visita a la planta de Arcor, junto al gobernador Marcelo Orrego, viendo cómo productos que nacen en la tierra sanjuanina llegan al mundo con altísima calidad. Esta planta emplea en temporada cerca de 450 personas, en su mayoría de zonas aledañas, y procesa alrededor del 90% de materia prima proveniente de fincas locales, fortaleciendo el desarrollo de proveedores y el empleo”.

Fernández subrayó además que el tomate industrial es la cuarta superficie cultivada de la provincia y que San Juan lidera la producción nacional. Desde la planta se abastece el mercado interno y también se exporta, con una participación cercana al 40% en el mercado brasileño en este tipo de conservas.

Acompañaron al mandatario el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín. La recorrida se enmarca en la agenda oficial orientada a respaldar sectores productivos estratégicos y consolidar a San Juan como referente agroindustrial en el país.