El camarógrafo golpeado y detenido mientras realizaba una cobertura periodística fue liberado al mediodía del jueves pero denunció que la represión policial que recibió no fue sólo del agente al que tras el escándalo se le abrió un sumario, sino también de parte de otros “cinco o seis policías” que le “pegaban patadas por abajo”.

Momento en que lo llevan detenido tras haberlo reprimido y golpeado en el suelo.

“Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató Facundo Tedeschini tras quedar en libertad tras el escándalo y el repudio generalizado de múltiples organismos y personalidades públicas.

Publicidad

El camarógrafo de A24 reveló que, luego de ser empujado y tirado al piso por un agente que le impidió registrar imágenes de los activistas de Greenpeace detenidos horas antes en la explanada del Congreso, fue levantado por otros policías que también lo agredieron.

“Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, relató el trabajador de prensa tercerizado por la señal A24.

Publicidad

Su versión corre el foco del único policía sumariado hasta el momento por su superioridad y apunta también contra los demás que participaron del operativo y de la posterior detención del trabajador de prensa.

El relato contrasta también con la versión lavada que intentó instalar Patricia Bullrich, quien para defender la fuerza de seguridad sostuvo que la detención del camarógrafo ocurrió porque él intentó traspasar el cordón policial y llegar hasta donde estaban los ambientalistas detenidos.

Publicidad

Según Tedeschini, quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos” y frente a esa presión él intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”, contó durante un breve contacto con los periodistas que fueron hasta donde estuvo detenido.

Protesta de Greenpeace con una intervención en las escalinatas del Congreso, previo al tratamiento de la Ley de Glaciares. La consigna fue muy clara.

“Fue un episodio muy violento -agregó-. No estamos acostumbrados a pasar por esto. Cuando le pasa a uno es complicado y feo sufrir estas agresiones, más que nada cuando lo único que estás haciendo es trabajar”.