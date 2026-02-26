El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1 de marzo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nacion Argentina, en una ceremonia que volverá a tener formato nocturno y transmisión obligatoria por cadena nacional.

De acuerdo con el decreto oficial difundido esta semana, la emisión se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30, lo que prevé una cobertura integral de aproximadamente dos horas y media. El mensaje presidencial comenzará formalmente a las 21, horario fijado por el Decreto 107/2026, que lleva la firma del propio Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al igual que el año pasado, la gestión libertaria mantendrá la decisión de realizar la Asamblea Legislativa en horario central televisivo. Tradicionalmente, el acto se desarrollaba al mediodía, pero desde el inicio de este gobierno se optó por el prime time, con el objetivo de maximizar audiencia y centralizar la agenda política y mediática en torno al discurso presidencial.

La transmisión alcanzará a todos los servicios de comunicación audiovisual del país, incluyendo canales de televisión abierta, señales de cable y radios, así como emisoras periodísticas y de noticias, que deberán emitir en simultáneo la señal oficial.

La cadena nacional incluirá la llegada del mandatario al Palacio Legislativo, el discurso completo ante la Asamblea —integrada por 257 diputados, 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel— y el cierre formal del acto que marcará el inicio del período legislativo 2026.

La apertura de sesiones se realizará además 48 horas después de la última reunión del Senado en el marco de las extraordinarias, celebrada el 27 de febrero. En ese contexto, el oficialismo llega al discurso con la reciente aprobación del Presupuesto 2026, el primero sancionado durante la actual administración, un dato que se perfila como uno de los ejes centrales del mensaje.

Se espera que Milei repase los principales hitos de su gestión, trace los lineamientos políticos y económicos para el nuevo período parlamentario y envíe señales al Congreso en relación con las reformas pendientes.

La Asamblea Legislativa volverá así a convertirse en una vidriera política clave, con el Presidente buscando instalar su narrativa en el horario de mayor encendido televisivo y con el foco puesto en consolidar la agenda oficialista para el año en curso.