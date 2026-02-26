La Estación Espacial Internacional (ISS) orbita la Tierra a unos 400 km de altura y refleja la luz del Sol, lo que la hace visible como un punto blanco brillante cruzando el cielo al amanecer o al anochecer.

Para los próximos días hay varios pasos visibles desde distintas ciudades argentinas, con horarios aproximados según predicciones especializadas:

Jueves 26 de febrero: alrededor de las 20:34, aparecerá sobre el horizonte sudoeste y alcanzará su máxima altura hacia las 20:37, antes de desaparecer en el norte-noreste.

Viernes 27 de febrero: otro paso será visible alrededor de 21:25, aunque más bajo en el cielo.

Sábado 28 de febrero: se espera que pueda observarse a partir de 20:37 mientras asciende y cruza el firmamento.

Los horarios pueden variar ligeramente según tu ubicación exacta en Argentina, pero estas predicciones sirven como guía general para planificar la observación.

¿Cómo y dónde mirar?

Para ver la ISS no se necesita telescopio ni binoculares: se observa a simple vista como un punto muy brillante que no parpadea y se desplaza rápidamente por el cielo.

Algunas recomendaciones para facilitar el avistamiento:

Mirá hacia el sector del cielo y el horizonte señalados en las predicciones unos minutos antes del horario estimado.

Elegí un lugar con cielo despejado y sin obstrucciones como edificios o árboles altos.

Las primeras y últimas fases del crepúsculo son las mejores, ya que la estación recibe luz solar mientras la superficie terrestre está oscura.

Herramientas para seguir los pasos

NASA ofrece una herramienta llamada Spot the Station, disponible como sitio web y app móvil, que permite ingresar tu ubicación y recibir horarios y trayectorias personalizadas de los próximos avistamientos de la Estación Espacial Internacional.

Con esta aplicación podés: