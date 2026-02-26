Publicidad
Policiales > Gendarmería

Secuestraron coca de un colectivo que iba a pasar por San Juan

Un colectivo de larga distancia que tenía previsto pasar por San Juan fue interceptado en La Rioja por Gendarmería Nacional.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
El operativo se realizó en el paraje Talamuyuna, de la provincia de La Rioja, en un rodado cuyo destino final era Mendoza. (Gentileza)

Un colectivo de larga distancia, que debía transitar por la provincia de San Juan en su recorrido desde Salta hacia Mendoza, fue detenido en las últimas horas en un control de Gendarmería Nacional en el paraje de Talamuyuna, en La Rioja.

Durante el procedimiento, a cargo del Escuadrón 58, se hallaron diez paquetes con un total de 2,5 kilos de hoja de coca en el interior del vehículo. El hallazgo se produjo en un control de rutina sobre la Ruta Nacional 38, antes de que el colectivo llegara a nuestra provincia.

El Juzgado Federal de La Rioja quedó a cargo de la sustancia secuestrada y determinará los pasos legales a seguir. Las fuerzas de seguridad destacaron que este tipo de operativos son fundamentales para interceptar el traslado de sustancias ilegales entre provincias y evitar que lleguen a su destino.

