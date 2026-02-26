La industria del videojuego recibe este 27 de febrero de 2026 a Resident Evil: Requiem, una entrega para PC, PS5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2 que pone fin a la crisis de identidad de la franquicia.

Al respecto, se destaca que “arreglar algo es mucho más difícil que romperlo”. El título estructura su propuesta en tres actos: un inicio de puro terror en el centro Rhodes Hill, una sección de acción con Leon S. Kennedy y un cierre equilibrado con Grace. Sobre el primer tramo, la crítica sentencia: “el tramo inicial se centra en la experiencia survival y es una oda al género. La sublimación de todo lo aprendido en los últimos Resident Evil”.

Entre las innovaciones brillan los “zombis inteligentes”, que actúan según sus antiguos oficios, y el “extractor de sangre”, un sistema de crafteo que permite crear inyecciones contra el virus T.

Por su parte, Leon presenta una jugabilidad fluida con un sistema de mejora de armas profundo mediante impresoras digitales y amuletos, aunque se prescinde del clásico mercader y del baúl. La obra también “rinde un homenaje tras otro a la saga y en especial a Resident Evil 2. Hay tramos de fan service en vena”.

A nivel técnico, el motor REX (RE neXt ENGINE) ofrece un despliegue gráfico apabullante y sangriento, con un doblaje al castellano donde destaca Angela Sant'Albano. Pese a durar 11 horas y media y carecer de modo mercenarios inicial, el juego es muy rejugable, desbloqueando la dificultad "locura" con enemigos tipo crimson head y desafíos de speedrun de menos de 4 horas.

No obstante, el análisis advierte que Capcom “hace un esfuerzo por cerrar tramas, pero nos duele la falta de background de uno de los villanos y cierta ausencia del elenco”. La recomendación final es tajante: “cómpralo sin pestañear”.