Sturzenegger defendió la importación y cuestionó a la industria local

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se metió de lleno en la polémica desatada por los precios de la industria nacional y salió a justificar la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno con cuatro argumentos contundentes que expuso a través de sus redes sociales.

"Nos vendieron durante años que teníamos que pagar 2 o 3 veces más caros ciertos productos para proteger el trabajo argentino, cuando es exactamente al revés", escribió Sturzenegger en su cuenta de X, luego de compartir un posteo del presidente Javier Milei en el que el mandatario redobló las críticas contra el empresariado local.

Publicidad

Los cuatro motivos de la apertura importadora

1. Impacto en la cadena productiva:

El ministro explicó que cuando los productos con sobreprecio son insumos para otras actividades, terminan encareciendo toda la cadena productiva y perjudicando a quienes los utilizan. "Si un productor de maquinaria agrícola paga el doble por los neumáticos, ya queda fuera de la cancha", ejemplificó.

2. Pérdida de poder adquisitivo:

Sturzenegger aseguró que "pagar 2 o 3 veces más caro algo implica que hay un dinero que no puedo gastar en otras cosas", afectando así el poder adquisitivo de la población y la capacidad de inversión de las empresas.

Publicidad

3. Relación entre importaciones y exportaciones:

"Si la producción se reemplaza por una importación, recordemos que esa importación requiere de divisas que va a aportar un exportador. Entonces, cada importación sostiene un tipo de cambio que estimula a un exportador", planteó. Como ejemplo, mencionó a Hong Kong, que importa y exporta un volumen equivalente a un porcentaje muy alto de su PBI y "es una de las economías más vibrantes del mundo".

4. Bajo impacto en el empleo:

El funcionario cuestionó la calidad del empleo generado por las industrias protegidas: "Los que consiguen estos privilegios son industrias capital intensivas; el efecto neto sobre el empleo es negativo porque terminamos poniendo mucha plata en actividades que crean poco empleo".

Publicidad

Críticas directas al empresariado

El ministro fue contundente en su mensaje final: "Obligar a 47 millones de argentinos a pagar todo mucho más caro es pobreza para todos y ganancia para unos pocos".

Sus declaraciones se producen en el marco de una escalada verbal del presidente Javier Milei contra empresarios de sectores tradicionalmente protegidos. El mandatario utilizó apodos irónicos para referirse a los CEOs Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate) y Roberto Méndez (Neumen), a quienes acusa de vender insumos y productos a valores elevados gracias a las políticas proteccionistas de gobiernos anteriores.

"Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien", publicó Milei en su cuenta de X.