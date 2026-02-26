La Dirección de Protección Civil emitió este jueves 26 de febrero la Alerta Meteorológica N° 11/26 ante la llegada de tormentas aisladas, algunas fuertes, para la noche en el sector Este de San Juan. El fenómeno, bajo Alerta Amarilla, afectará a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Según el reporte, se espera actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, con una precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm que "pueden ser superados en forma puntual". Ante cualquier emergencia, se recordó llamar al 103 o al 911.

En cuanto a las medidas en el hogar, el organismo solicita: "Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos". También se instruyó "retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos", "higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua", usar calzado aislante, desenchufar artefactos, no sacar la basura, cerrar aberturas y "mantenga las mascotas en lugar protegido". "Si puede quedarse en su casa, hágalo", enfatiza la dirección, recomendando preparar un kit con botiquín, linterna, radio, documentos, abrigo, agua y comida enlatada.

Para la vía pública y vehículos, las órdenes son estrictas: "No transites por calles inundadas", "ingresar a un lugar de resguardo", circular con luces bajas y "no obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas". En caso de granizo al conducir, se pide "mantener la calma", "no frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad" y recordar que, aunque el parabrisas se trice, "no entrará granizo ni cristales". Finalmente, se aconseja "beber agua hervida o embotellada", lavar heridas con agua limpia y jabón, y "no tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua".