Ricky Martin en Argentina 2026: fecha, lugar y venta de entradas

Luego de anticipar su llegada mediante un mensaje en sus redes sociales donde expresó: “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”, el ícono Ricky Martin confirmó su show en Buenos Aires para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

El cantante, que no visitaba el país desde hace tres años, traerá un espectáculo que ha recorrido escenarios internacionales con localidades agotadas. La gira comenzará el 7 de abril en Montevideo y seguirá el 10 en Asunción. Sobre las entradas, se informó que la preventa exclusiva inicia el lunes a las 12 horas únicamente por All Access, seguida por la venta general una vez terminada la instancia anterior.

El intérprete de “Livin’ la vida loca” viene de participar en el Super Bowl junto a Bad Bunny y Lady Gaga. Previamente, dedicó una carta abierta a su compatriota tras obtener premios en los Grammy: “Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”.

En el escrito, añadió: “Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde viernes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que haz alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.

El mensaje concluyó con elogios a la identidad de su colega: “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico. Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.