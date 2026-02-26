Este 2026, Club San Jorge busca consolidar su presencia en la región y propone novedosos planes de capitalización y ahorro para cumplir con los sueños y aspiraciones de miles de sanjuaninos.

Para este objetivo, realiza una amplia campaña no solo en Gran San Juan, sino también en las localidades distantes del interior provincial a través de sus agentes mercantiles.

Club San Jorge en la Plaza Centenario de Villa Krause.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el Gerente comercial, de marketing y comunicación, Mariano Ferreyra, habló sobre el desarrollo comercial en la provincia con sus planes y suscriptores vigentes.

En este momento, Club San Jorge ofrece múltiples facilidades para alcanzar ese preciado 0 km, adquirir esa motocicleta deseada o tener órdenes de compra para refaccionar la casa o tener la posibilidad de tener ese artículo para el hogar tan necesario para la familia.

Adjudicado en diciembre de 2025. Román Carlos Aguilera, de la ciudad de San Juan.

“Tenemos diferentes planes y con cuotas mínimas, por ejemplo, la joya de este verano, el Fiat Cronos, por cuotas mensuales de $125.000. Con la posibilidad de salir adjudicado desde el primer mes y, si querés, no pagás más. El plan de capitalización y ahorro, en grandes rasgos, es la oportunidad que tenés de lograr el sueño y el proyecto tan deseado”, dijo Ferreyra.

“Podés suscribirte contactando a nuestros agentes mercantiles oficiales; podés elegir un 0 km, la moto o el capital al cual querés llegar. Se te otorga un número de tres cifras y se sortea el último sábado de cada mes por Quiniela de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó el representante de Club San Jorge.

Además, aclaró el gerente que uno de los principales pilares con que cuenta el club es la confianza de una trayectoria muy extensa y la historia que tiene Club San Jorge, con el fin de transmitir previsibilidad y seguridad a los suscriptores. “Estos son planes aprobados por la Inspección General de Justicia de la Nación. Por tanto, cumplimos con todos los requisitos que se solicitan a todas las empresas de capitalización y ahorro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que aquí interviene, por un lado, el azar, la posibilidad de ganar, pero, por el otro lado y sobre todo, la posibilidad de ahorrar y capitalizar”, expresó Ferreyra.

Entrega de un Toyota Yaris en Santa Lucía en agosto de 2025.

Contexto económico: ¿qué decisión tomar?

Una de las mayores incertidumbres que puede llegar a generar en la economía doméstica es la inflación, la cotización del dólar, la retracción del consumo o los bajos salarios, entre otras variables. Esta situación provoca dudas ante la decisión de invertir. Ante ello, Ferreyra explicó que “respecto a la inflación, estamos en un proceso donde afortunadamente está un poco más controlado que antes. Por supuesto, a medida que la cotización del vehículo aumente en el mercado automotor, la cuota puede variar, pero solo será del 3% por 1.000% del valor nominal. Son aumentos mínimos que, por lo general, son absorbidos directamente por nuestra empresa. Sostenemos así cuotas fijas a lo largo de cuatro o cinco meses. Pueden estar tranquilos respecto a este asunto”.

En la casa matriz del Club San Jorge, se emprende un nuevo viaje para entregar un 0km.

Por otro lado, el Club ofrece el Plan Quíntuple Chance. ¿En qué consiste? Es el plan para participar por el Fiat Cronos más un segundo premio de $1.000.000, un tercer premio de $800.000, un cuarto premio de $600.000 y otro quinto de $600.000 también. Es decir que, si el número sorteado sale a la primera, se gana el auto; si sale a segunda, se gana el millón; y así sucesivamente.

Club San Jorge está presente de manera permanente en eventos, festivales, ferias, en el Cruce de las Peatonales y con un Centro de Atención al Cliente que se ubica en Villa Mercedes, que tiene la supervisión de los nodos de San Luis, Mendoza y San Juan.

Historia de una institución centenaria

Club San Jorge nació como una institución social y deportiva de Santa Fe en 1912. A lo largo de las décadas, el sistema fue evolucionando desde las rifas hasta alcanzar el estatus de capitalización y ahorro con un importante prestigio en todo el país. Desde 1997, opera comercialmente en la provincia y hasta la fecha ha logrado cumplir los sueños a numerosas familias.

“Contamos con unas 80 adjudicaciones mensuales, más de 20.000 adjudicados a lo largo de estas tres décadas y más de 40.000 suscriptores en todo el país. Y en San Juan procuramos alcanzar 1.000 suscriptores más. Entregamos más de 50 vehículos, además de órdenes de compra, adjudicación de motos, entre otros bienes”, sostuvo Ferreyra.

“Por eso creemos que es la posibilidad más concreta de llegar para el trabajador o para un jubilado o un profesional de clase media, que busque tener su 0 km o con la necesidad de refaccionar su casa, tener su ciclomotor. El ahorro y la capitalización es el mejor camino posible en estos días”; además, remarcó que “la transparencia, el cumplimiento, el nombre, el prestigio son los pilares que nos sostienen a lo largo de tantos años”.

En la provincia, los agentes mercantiles oficiales de Club San Jorge son Jorge Rodríguez y Francisco Archilla. Ellos cuentan con un servicio de asesoramiento sobre todos los planes. Para mayores consultas, contactarse al teléfono: 2657669905. Para suscribirse está el correo electrónico [email protected] o se pueden comunicar con cualquiera de los agentes mercantiles. Los suscriptores destacan la transparencia, el cumplimiento y la atención personalizada.

Casos en otras regiones del país

Club San Jorge, con su sistema de capitalización, acompaña a miles de personas en toda la Argentina, brindando la posibilidad de llegar al vehículo o ciclomotor 0 km y también concretar otros proyectos personales. A lo largo de estas tres décadas, ya son cientos de adjudicados en Jesús María, Colonia Caroya, Sinsacate, Salsipuedes y otras ciudades importantes de Córdoba y Santa Fe. Además, cuenta con Centros de Atención a Clientes propios en diferentes provincias.

Cuenta con el respaldo institucional de más de 113 años de trayectoria del Club Atlético San Jorge, lo que otorga solidez y confianza en todas sus acciones. Ese respaldo se refleja en 40.000 suscriptores, 20.000 adjudicados, 70 agentes mercantiles y 300 productores asesores independientes en todo el país.

La increíble historia de Ana María

Ana María Rodríguez es una emprendedora catamarqueña que trabaja en la Feria del Parque Adán Quiroga. Vivió una historia muy especial con Club San Jorge.

Ana María Rodríguez, adjudicó en 7 meses, dos 0km.

En siete meses adjudicó dos vehículos 0 km; ambos fueron, primero, en agosto de 2024, un Fiat Mobi y luego, en marzo de 2025, un VW Virtus. Ana se mostró muy emocionada y mostró su agradecimiento a la empresa por el respaldo que tuvo.