En medio de una jornada marcada por la tensión tras la derrota electoral, Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro protagonizó un episodio llamativo en la explanada de la Casa Rosada, donde se presentó para solicitar una reunión con el presidente Javier Milei.

El mediático, conocido por su militancia histórica en el PRO, llegó justo cuando figuras clave del partido, como Patricia Bullrich y los intendentes Diego Valenzuela y Ramón Lanús, se retiraban del edificio gubernamental.

Al ser consultado por la prensa, Cavaleiro expresó con preocupación: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el Presidente, quiero hablar". Además, cuestionó el presente del partido al que pertenece: "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la Ciudad, el gobierno de la Provincia, la Nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante".

El Mago sin Dientes recordó la época en que el PRO apoyaba al gobierno y reafirmó su intención de diálogo: "Hubo un PRO, un partido que me dijo 'apoyemos a este gobierno' y ese partido que a mí me representa dijo 'apoyemos este gobierno'. Y yo hoy estoy queriendo hablar con este gobierno, que me escuchen".

Sin embargo, el personal de la Casa Rosada le informó que para acceder a una audiencia debía seguir los canales formales. Ante esto, Cavaleiro afirmó: "Me están diciendo que voy a hacer una carta para ver si me recibe el presidente" y se retiró del lugar.

Esta visita se produjo en paralelo a la reunión de la "mesa política bonaerense" del oficialismo, que contó con la presencia de Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes analizaron la fuerte derrota sufrida el domingo anterior.