El mensaje de bronca e impotencia que publicó la hermana de Hernán Lastiri

"Así es! Si mataste a una persona, podes sacar permiso de conducir!! Asco de la justicia de SAN JUAN. ASCO Y REPUGNACION A JUAN PABLO ABELIN", con estas textuales palabras Guadalupe Lastiri describió su sentir al enterarse de que el hombre que le causó la muerte a su hermano Hernán está autorizado por la Justicia para poder volver a conducir.

La joven Guadalupe publicó en sus redes un artículo periodístico que da cuenta de que Pablo Abelín puede volver a manejar un vehículo gracias a que la Justicia se lo permitió después de cumplir la mitad de los 7 años impuesto como inhabilitación para conducir.

Luego la chica continuó su mensaje asegurando que: "a él no le importa a quién mató, mientras él pueda manejar no le importa, mientras no lo toquen y no le hagan nada él hace su vida", aseguró la chica.

Antes de que se conociera la novedad de que la Justicia autorizó a Abelín para que pueda volver a conducir, la joven ya había publicado numerosa santidad de videos en los meses de febrero y marzo en los que se ve a Abelín manejando un auto Toyota.

Ahora se supo que Abelín cumplió la mitad de su condena de 7 años de inhabilitación para conducir en el mes de noviembre del año pasado. Una vez cumplido este plazo el hombre solicito por medio de un defensor oficial que se le permitiría conducir avalado porque el artículo 20 del Código Penal permite el condenado a inhabilitación pueda volver a gozar de sus derechos siempre que se compruebe que se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de la sanción que le impusieron.

Así quedó el auto que embistió a Lastiri cuando el joven iba cruzando la Libertaodr por la senda peatonal. Foto: Redes sociales.

El siniestro vial en el que murió Hernán Lastiri ocurrió en la noche el 11 de diciembre de 2010. De acuerdo a las pericias, Hernán cruzaba avenida Libertador y Matías Zavalla (ex Cabaña) por la senda peatonal, cuando fue embestido por Juan Pablo Abelín quien iba al mando de un auto Volkswagen Fox.

El cuerpo del joven de 18 años salió volando por los aires y cayó sobre el pavimento. Fue tan fuerte el impacto que terminó falleciendo en el Hospital Rawson.

Tras la tragedia la familia Lastiri protagonizó numerosas manifestaciones para pedir Justicia por Hérnan, en esta lucha contaron con el apoyo de otros familiares de personas fallecidas en diferentes siniestros viales.

La familia Lastiri organizó diferentes manifestaciones para pedir justicia tras la muerte del muchacho. Foto: Redes sociales.