Lucio, el hijo de José María Muscari, será piloto de avión

José María Muscari atraviesa un momento de plenitud absoluta, que se inició desde que adoptó a Lucio a fines de 2023. En un diálogo exclusivo con PrimiciasYa, el director habló a corazón abierto sobre el vínculo con su hijo, la familia que lograron construir y los pasos a seguir tras la finalización de la escuela secundaria.

Recientemente, Muscari experimentó una de esas nuevas vivencias para el director teatral: el egreso escolar del colegio secundario de Lucio. La ceremonia, en la que el joven recibió su diploma en el acto de colación, tuvo lugar el jueves 4 de diciembre. Muscari asistió emocionado, acompañado de su mamá, sus tíos Beto y Mabel, y también por los padrinos de Lucio, los productores teatrales Martín Gómez y Paola Luttini.

Muscari compartió que fue "un día súper emotivo para él, para mí y para toda la familia que obviamente lo fuimos a acompañar, a alentar y a potenciar". Además de sentirse "recontento como cualquier padre que su hijo o su hija se recibe," señaló que "en el caso de Lucio tiene el plus de su historia de vida".

La unión familiar se consolidó hace dos años, un periodo durante el cual Muscari lo acompañó en cuarto y quinto año del secundario. El cambio fue una revolución para el joven, quien, a pesar de haber nacido en Buenos Aires, vivió su niñez y preadolescencia en Corrientes y, al ser adoptado, debió cambiar de provincia, ciudad, amigos y escuela secundaria. Por ello, el director enfatizó que "todo su esfuerzo vale el doble o el triple". Con gran orgullo, Muscari destacó que Lucio "egresó de la escuela secundaria sin llevarse ninguna materia, lo cual es una alegría total por su enfoque y por su dedicación".

El director teatral también quiso destacar la relación inusual que lograron forjar, asegurando: "Sin romantizar ni idealizar nada, yo podría decirte que siento que tengo un hijo mágico". Contrario a lo que suele ser un vínculo de "fricción constante y hasta a veces angustiante" en la adolescencia, en su caso "es todo lo contrario". Muscari describió la relación como "extraordinaria de mucho apoyo, mucha comprensión, muy aliados, charlamos todos los temas". Si bien sostiene el límite de que "es mi hijo y que no es mi amigo obviamente," Muscari tiene una relación "muy compinche" con Lucio, quien incluso "me da consejos o su visión sobre cosas que me pasan y yo a él".

El mismo día de la graduación llegó otra gran novedad: la aprobación para la carrera de piloto de avión. Muscari anunció que "se hizo su apto para la carrera de piloto de avión, que se tuvo que hacer un apto físico y psicológico con diferentes instancias y finalmente llegó su aprobado". La aviación es una pasión que Lucio descubrió en el último año y que cuenta con el apoyo incondicional de su padre.

Antes de comenzar sus estudios, el joven tiene planes inmediatos. El curso de Lucio no realizó viaje de egresados, por lo que él y sus dos mejores compañeros viajarán a Florianópolis. Muscari contó que "es un viaje que le organizamos con las madres de sus amigos, porque como el curso de él no hizo viaje de egresados, estos tres tienen mucha onda entre ellos, así que dijimos 'bueno, que hagan un viaje los chicos que será su primer viaje solo para Lucio, lo cual está buenísimo también".

A la vuelta de Brasil, la agenda de Lucio incluye la visita de "su mejor amiga y su mejor amigo desde Corrientes que se quedan en casa durante 15 días para pasar las fiestas". Posteriormente, será Muscari quien viaje a Corrientes para reunirse con sus afectos. En febrero, el joven comenzará formalmente "con todo con su carrera de piloto de avión, que es algo que descubrió también en el último año" y que estudiará en una escuela privada en San Fernando.

En paralelo a sus estudios de aviación, el adolescente seguirá con el modelaje, algo con lo que comenzó "hace relativamente poco hace un par de meses" y donde le ha ido muy bien. José María Muscari concluyó, desbordante de orgullo, que Lucio "ya hizo dos desfiles, y ya lo convocaron para otro ahora en el verano así que está contento con todo eso".