De cara a las elecciones que se celebrarán este domingo 26 de octubre, el Ministerio de Gobierno informó cuáles son los documentos habilitados para votar. Desde la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas recordaron que será obligatorio presentar un documento físico y en buen estado, ya que el DNI digital no tendrá validez en los comicios.

Podrán utilizarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad: DNI tarjeta, DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar, DNI libreta celeste, DNI libreta verde, libreta de enrolamiento y libreta cívica.

Publicidad

Las autoridades electorales remarcaron que el ejemplar del documento presentado debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral. En caso de presentarse con un ejemplar anterior, no se permitirá emitir el voto.

Asimismo, recordaron que el DNI digital disponible en dispositivos móviles, aun cuando esté emitido por aplicaciones oficiales, no podrá ser utilizado para sufragar. Por eso, recomendaron a los ciudadanos verificar con anticipación el estado de su documento y asegurarse de llevar la versión física correspondiente el día de las elecciones.