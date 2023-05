A la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, manifestó su postura sobre la candidatura del gobernador, Sergio Uñac, y aseguró que es inconstitucional, ya que va “por un cuarto mandato”. En este sentido, el resto de los candidatos a gobernador de San Juan José Luis Gioja, Sergio Vallejos, Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres, Agustín Ramírez, Paola Miers, Yolanda Agüero y Cristian Jurado, opinaron sobre esta posición.

En este sentido, hubo opiniones predecibles, como ya lo habían manifestado en otras ocasiones: que el gobernador no puede ser candidato nuevamente, ya que aspira a un cuarto período. Sin embargo, la más sorpresiva fue la de la candidata libertaria Yolanda Agüero, quien dijo que la Corte Suprema está violando la voluntad popular del pueblo y que entiende que Uñac está compitiendo por un tercer mandato y no un cuarto.

Publicidad

“Lo que dijo la Procuración es lo que todos le veníamos diciendo al Gobernador. Si hubiese hecho lo que le decíamos, no tendríamos que estar pasando por esta situación, es un capricho. No obstante, la Corte no decide y continúa con su atropello a las autonomías de la provincia”.

"No voy a opinar sobre este tema".

“Que el Procurador haya tenido este tipo de pronunciamiento va directamente a favor de lo que nosotros esperamos, que es que se cumpla el artículo 175 de la Constitución Provincial. Creemos que es inminente el pronunciamiento de la Corte en contra de la candidatura de Uñac. Lo más sano para San Juan es que el Gobernador entienda que todos le debemos respeto a la ley. Él decía que iba a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que entender que no se ha vulnerado ningún derecho humano acá, esa Corte no está creada para atender caprichos de los políticos sanjuaninos”.

“Estamos en Argentina, puede pasar cualquier cosa. Te puedo decir que es inconstitucional la candidatura de Uñac y también el aborto es inconstitucional y, sin embargo, es ley. La opción más sana es que el Gobernador directamente se baje. No me puedo adelantar porque sé cómo juegan estos tipos, por ahí el procurador dice algo y después la Justicia vota en contra”.

“Disiento en cierto aspecto con la Corte, no es que esté de acuerdo con la re-reelección de Uñac, pero creo que no se está cumpliendo con la Constitución Provincial. La lectura que está haciendo la Justicia no es lo que escribieron los legisladores de San Juan en ese momento, no es lo que pidió el pueblo ni el mismo Gioja. Se está pasando por encima a la voluntad popular, esté bien o esté mal, es algo que se llamó a un plebiscito y se votó”.