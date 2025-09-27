Este viernes, las intensas ráfagas de viento que afectaron a San Juan provocaron daños en el refugio de animales La Casita de Tronquito, ubicado en Carpintería, Pocito. Desde sus redes sociales, Cecilia Montaño, responsable del lugar, informó que los paneles solares instalados sobre el techo fueron derribados.

En sus redes, la protectora de animales expresó: “Y el viento esta vez se hizo notar. Tiró algunos de los paneles solares que estaban colocados sobre el techo de la casa”.

Publicidad

Los paneles eran fundamentales para las tareas diarias: “Tener luz solar para nosotros es un gran alivio, lavamos cuatro veces al día todos los días trapos de los gatos y de René el perro. En el lavarropa no tenemos aire acondicionado; tenemos varios ventiladores en la casa de los gatos, y en invierno las estufas porque no tenemos gas natural”, agregaron.

El refugio también destacó cómo obtuvieron los paneles: “Estos paneles los ganamos en la Fiesta del Sol gracias a una seguidora que nos anotó en un concurso. Dios quiera puedan venir y cambiarlos”.

Publicidad

A pesar del daño, la protectora aseguró que todos los animales están a salvo, aunque el incidente complicó temporalmente las tareas de mantenimiento y cuidado en el refugio.