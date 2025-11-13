Un inquietante episodio conmocionó al mundo de la Fórmula 1 y encendió las alarmas dentro del equipo Alpine. Dos personas no identificadas irrumpieron en la base técnica de la escudería en Viry-Châtillon, Francia, una de las instalaciones más sensibles de la marca, donde se desarrollan los motores y componentes de alta tecnología.

El hecho ocurrió en la previa a las últimas carreras del año para Franco Colapinto y Pierre Gasly, mientras el equipo francés trabaja en la preparación de su monoplaza para la próxima temporada. Los intrusos rompieron una ventana lateral y accedieron directamente a las oficinas ejecutivas del primer piso, forzaron varias puertas y se marcharon sin sustraer ningún objeto o dispositivo.

A pesar de la ausencia de robos o daños materiales, el suceso disparó fuertes sospechas de espionaje industrial, un viejo fantasma del automovilismo. Las autoridades locales abrieron una investigación bajo esa hipótesis, analizando las cámaras de seguridad, huellas y registros internos del complejo.

“Todo está intacto, pero el modo en que se movieron sugiere que sabían perfectamente a dónde ir”, señaló una fuente cercana a Alpine, citada por L’Équipe. La precisión con que actuaron los intrusos llevó a los investigadores a sospechar que el objetivo podría haber sido acceder a información confidencial o prototipos en desarrollo.

El caso ocurre en un momento clave para el equipo francés, que atraviesa una profunda reestructuración técnica de cara a 2026, en busca de recuperar competitividad tras una temporada irregular.

La División de Delitos Territoriales (DCT) quedó a cargo de la causa, con peritos forenses trabajando en el lugar. Mientras tanto, la Fórmula 1 sigue de cerca la investigación, que podría destapar uno de los episodios más enigmáticos y polémicos del paddock en los últimos años.

Por ahora, el misterio persiste: nadie sabe quién entró, qué buscaba ni si logró acceder a información estratégica antes de desaparecer.