San Juan se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de la Fiesta Nacional del Sol 2025. En el marco del espectáculo “San Juan, mi tierra querida”, una gran serenata interpretada por cincuenta guitarristas será uno de los puntos más destacados del show, que se presentará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay.

La preparación por dentro, en el Velódromo Vicente Chancay. (Gentileza)

La escena, dirigida por Ernesto Villavicencio, propone un homenaje musical a la provincia que combina tradición, emoción y un fuerte sentido colectivo. Las guitarras, dispuestas alrededor del escenario, darán forma a una serenata dedicada tanto al público presente como simbólicamente a todo San Juan, evocando el espíritu de la recordada “Serenata a San Juan” del pasado 13 de junio, que reunió a 150 músicos locales.

Participarán guitarristas jóvenes, mujeres y varones, que integran un ensamble especialmente diseñado para transmitir calidez, energía y pertenencia. El repertorio combinará melodías tradicionales con arreglos contemporáneos, fusionando valsecitos, rock y pop, en una representación sonora de la diversidad cultural sanjuanina.

Además, la puesta en escena contará con la participación de más de 300 bailarines, que acompañarán el cuadro final en una composición visual y coreográfica de gran impacto. El momento busca sintetizar el mensaje central del espectáculo: el amor, el orgullo y la conexión con la tierra natal.

Villavicencio destacó que el objetivo es generar una experiencia colectiva de emoción compartida, donde artistas y público se fundan en una misma celebración. “Queremos que esta serenata sea un abrazo musical de San Juan para San Juan”, expresó el director artístico.

El espectáculo “San Juan, mi tierra querida” se presentará a las 21 horas en el Velódromo Vicente Chancay, con entradas disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través del sistema Autoentrada.