Del 15 al 21 de diciembre de 2025, la energía dominante invita a cerrar ciclos, alcanzar claridad emocional y concretar avances significativos antes de que termine el año. Este período es clave para tomar decisiones importantes tanto en el amor como en el ámbito laboral.

La BrujaPop ofrece un análisis detallado para cada signo, con recomendaciones que ayudarán a aprovechar las oportunidades y superar obstáculos.

Aries enfrenta una semana de definiciones en el amor, donde es momento de avanzar o soltar aquello que se ha postergado. En pareja, la comunicación será directa y necesaria. En el trabajo, se presentan puertas inesperadas y la reactivación de proyectos, pero se aconseja cautela para no actuar con impulsividad al cerrar acuerdos.

Tauro experimenta una mayor sensibilidad y apertura en el amor, con conversaciones pendientes que finalmente traen alivio. Los solteros podrían captar el interés de alguien especial. En el plano laboral, la constancia se destaca y el esfuerzo es reconocido, por lo que organizar prioridades será fundamental para marcar la diferencia.

Géminis recibe claridad emocional que facilita la toma de decisiones amorosas, ideal para planificar el 2026 en pareja. La creatividad se encuentra en su punto máximo, dando lugar a ideas que pueden generar ingresos extras si se actúa con determinación.

Cáncer cuenta con una energía suave que favorece la sanación de conflictos pasados y la apertura emocional, acompañada de mensajes esperados. En el trabajo, es importante no dejarse afectar por la presión emocional y aceptar el apoyo clave de alguien cercano.

Leo destaca por su magnetismo natural, con renovada pasión en la pareja y mayor interés para los solteros. El ámbito laboral presenta el cierre de un ciclo, con posibilidades de recibir propuestas o evaluaciones que impulsan a nuevos niveles.

Virgo vive una etapa introspectiva que fortalece las relaciones al buscar claridad y espacio. En lo laboral, su capacidad analítica brilla y es momento de ordenar asuntos financieros antes de fin de año. Además, alguien del pasado podría reaparecer en el terreno amoroso.

Libra disfruta de una energía armónica que ayuda a resolver malentendidos y a amar con menos miedos. Laboralmente, surgen oportunidades de colaboración que deben ser aceptadas, incluso si generan algo de nerviosismo.

Escorpio atraviesa una semana de pasión intensa y aclaración de sentimientos profundos, aunque se recomienda controlar los celos. En el trabajo, es un momento crucial para posicionarse, con posibles noticias sobre ascensos o cambios de rol.

Sagitario se vuelve más selectivo y maduro en el amor, buscando y atrayendo estabilidad, con sorpresas positivas para las parejas. En lo profesional, hay propuestas de viajes, capacitaciones y nuevos proyectos que amplían las posibilidades laborales.

Acuario encuentra mayor claridad emocional y puede transformar una conexión mental fuerte en algo más profundo. La innovación fluye en su entorno laboral, impulsando la presentación de ideas y la búsqueda de alianzas que abren puertas.

Piscis se guía por su intuición para discernir relaciones convenientes, disfrutando de una semana de ternura y reconexión en pareja. En el trabajo, llega el tiempo de cosecha, con reconocimientos y posibles beneficios extras por esfuerzos previos.

Esta semana invita a cada signo a aprovechar la energía de cierre y renovación para tomar decisiones conscientes en el amor y el trabajo, preparando el terreno para un 2026 lleno de nuevas oportunidades.