Es ciega, se le quemó el rancho y aún espera la ayuda de Marinero

Marcela Díaz tiene 42 años. Quedo con ceguera total hace, aproximadamente, 5 años. No obstante, su problema de visión lo arrastraba desde que nació por una mala praxis en el parto.

“Me sacaron con force y me reventaron el ojo derecho” empezó contando Marcela “y el otro me quedó muy afectado, hasta que hace unos años perdí la totalidad de la visión y me quedé ciega”.

La vida a Marcela no le ha sido muy fácil. Pero así todo la sigue luchando porque tiene proyectos y sueños.

Hace unos años se juntó con Alejandro Javier Montaño (39 años), y juntos la están remando.

“Hoy comemos de las changas que hace Alejandro, pero está difícil, y más sin el techo propio”, contó Marcela. “Además me parece que acá (por el Hogar) ya estamos molestando y no corresponde”.

La promesa incumplida

Cuando se les quemó el rancho de Tudcum (estaba levantado con palos y maderas que le habían dado las empresa mineras), el intendente Marcelo Marinero les dijo que se quedaran tranquilos y les prometió una solución habitacional. Pero a casi cinco meses de la promesa y a unas horas de su despedida del ejecutivo municipal, siguen esperando.

“Nos cambió el lote de Tudcum por uno en la zona del barrio San Luis”, explicó Marcela “y nos dijo que nosiba a ayudar a que tuviéramos el techo. Pero el lote está pelado, sin luz ni agua. Le pedimos que nos trasladaran algunos materiales de Tudcum para acá, para por lo menos ir haciendo el cierre perimetral, pero nos tienen a las vueltas”.

Según Marcela cuando no es que no hay chofer para mover el camión, no tienen plata para el combustible, y así desde hace 5 meses.

“Por favor, somos honestos. No somos gente mala ”.

Y luego agregó