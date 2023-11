Este viernes se intentó llevar a cabo la audiencia pública para la construcción de una estación de servicio en Rivadavia, pero los vecinos presentes pidieron la anulación de la misma. El clima del encuentro estuvo caldeado desde un principio, derivando en gritos y graves acusaciones.

Alrededor de unos 25 vecinos se presentaron en la audiencia que se realizó en una confitería de Rivadavia. Allí, los presentes pidieron la anulación del encuentro, ya que acusaron a la empresa de intentar engañarlos, presentando planos que no eran coincidentes con los del expediente, y acusaron a la Secretaría de Ambiente de ser cómplice de la supuesta maniobra. Además, firmaron en disconformidad un acta, aclarando que exigían la anulación de la audiencia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Laura Caravello, vecina de la zona, expresó: “Estamos enojados porque hoy nos están presentando un proyecto que no está adjuntado en el expediente que fue mostrado a todos los vecinos. Lo que han venido a mostrar, no es lo que luego van a construir. Ese es el motivo por el que damos por nula esta audiencia”.

“Quieren poner una estación de servicio donde son todos barrios cerrados, barrios jóvenes y de mala urbanización, porque no tenemos ni siquiera una planificación de salida del barrio. En caso de una explosión, estamos literalmente encerrados, y eso es un riesgo para nuestra salud y la de nuestros hijos. Hay una plaza al lado que ni siquiera ha sido contemplada, allí juegan niños y la obra emanará gases tóxicos. Además, generará caos vehicular por la poca accesibilidad y nos limitará el servicio de agua potable, que ya de por sí es mínimo”, enfatizó.

A su vez, la mujer planteó cuál es la necesidad de construir una estación de servicio cuando a 150 metros ya existe otra, y manifestó que esa obra solo beneficiará a unos pocos, pero perjudicará a cientos de familias. Por otra parte, criticó el día y la hora en que se fijó la audiencia, argumentando que a la mayoría de los vecinos se les dificultaba concurrir por obligaciones laborales.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, manifestó a este diario: “Están muy irritados los vecinos, pero es porque hay desconocimiento. No han podido evacuar sus dudas porque se preguntan y contestan solos, y la verdad es que vinieron dos o tres personas realmente a romper la audiencia. La verdad es que la estación es de última generación y no va a provocar ningún cambio en su vida porque no está previsto que así sea”.

En este sentido, aseguró que la obra tiene previsto tratamiento de gases y una red de incendios, además de las aprobaciones de Planeamiento. “Esto no va a aumentar el flujo vehicular de avenida Libertador y, de hecho, ellos van a ser los clientes de esa estación de servicio, y eso incluso es un plus para sus propiedades”.

Por otra parte, la empresaria cuestionó la participación vecinal al decir que “eran 20 o 30 vecinos y en ese barrio vive mucha más gente, y tampoco había representantes de los barrios aledaños. Evidentemente, es una cuestión más personal, que social, y eso no es representativo”.

Vale destacar que DIARIO HUARPE intentó comunicarse con todos los representantes de la Secretaría de Estado de Ambiente que se encontraban presentes en el lugar, pero ninguno de ellos quiso hablar al respecto. Lo mismo ocurrió con el presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Juan Cruz Córdoba, quien tampoco respondió ante la consulta de este medio.