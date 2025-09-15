En San Salvador de Jujuy, un jubilado de 82 años denunció haber sido víctima de una estafa millonaria tras recibir un llamado telefónico de personas que se hicieron pasar por empleados del PAMI. El hombre, que vive en el barrio Centro, fue engañado para entregar sus datos personales y fotografías de su DNI bajo la promesa de inscribirlo en un programa de medicamentos gratuitos.

La denuncia se presentó días atrás y la investigación quedó a cargo del personal de la Seccional Nº 1, bajo la supervisión del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Según los informes, el estafador contactó al jubilado, quien accedió a brindar la información solicitada, sin sospechar que se trataba de un fraude.

Tras la llamada, el hombre revisó su cuenta bancaria y detectó movimientos desconocidos. Al consultar en la entidad financiera, le confirmaron que se habían realizado ocho transferencias por un total de $4,4 millones, todas sin su autorización.

Este caso pone en alerta sobre la modalidad de estafas telefónicas dirigidas a personas mayores, quienes suelen ser blanco fácil para los delincuentes que se aprovechan de su confianza y desconocimiento tecnológico.