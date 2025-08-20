La décima edición del Travel Sale, el evento digital líder en turismo de Argentina, se llevará a cabo entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto de 2025. Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), el encuentro celebra una década impulsando el turismo nacional con promociones exclusivas y facilidades de pago.

Desde su inicio en 2015, el Travel Sale ha convocado a más de 100 agencias de viajes y en 2024 registró un impacto digital significativo, con más de 6,4 millones de impresiones y 1 millón de visitas en su sitio web, alcanzando picos de 3200 búsquedas por minuto en busca de ofertas.

Esta nueva edición mantendrá su apuesta por descuentos en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, cruceros y experiencias tanto en destinos argentinos como internacionales, con la intención de fomentar la actividad turística durante todo el año.

Carlos Nuñez, director Ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve), destacó que el Travel Sale es “una gran oportunidad e impulso para que todas las empresas que forman parte puedan exhibir sus ofertas y brindar muy buenas oportunidades para responder al interés de las personas que anhelan viajar tanto a nivel local como internacional”. Además, señaló que la iniciativa “apunta a acelerar la recuperación y evolución del sector”.

Guido Boutet, gerente de Marketing de Travel Services, adelantó que esperan “un Travel Sale distinto a las ediciones anteriores. Estimamos menos especulación y más compra inmediata de productos que presenten una oportunidad para viajar este año y en el verano 2026”.

Por su parte, Laura Amorós, gerenta Senior de Marketing de Despegar Argentina, mencionó que la campaña es “una oportunidad ideal para quienes están organizando sus próximos viajes y también para quienes ya empiezan a pensar en las vacaciones de verano 2026”. Subrayó una tendencia creciente en los viajeros a planificar con anticipación para acceder a mejores precios y asegurar disponibilidad en destinos populares.

Desde Booking añadieron que cada vez más argentinos utilizan la Inteligencia Artificial para planificar sus viajes, buscar vuelos económicos y encontrar alojamientos con descuentos.

Además, el evento se complementa con herramientas innovadoras como la plataforma de ahorro Simplestate, que reporta que más del 30% de las alcancías de sus usuarios están destinadas a turismo. Esta herramienta permite fijar un monto objetivo y calcular cuánto ahorrar mensualmente para alcanzarlo.

Recomendaciones para aprovechar el Travel Sale:

Priorizar necesidades de viaje: elaborar una lista con vuelos, alojamiento, alquiler de autos, seguros y presupuesto para optimizar la búsqueda.

Verificar medios de pago: revisar límites, fechas de vencimiento y autorizaciones para evitar inconvenientes durante la alta demanda.

Seguir canales oficiales: monitorear la web oficial y redes sociales de las agencias para recibir promociones exclusivas y actualizaciones en tiempo real.

Mantener flexibilidad: considerar distintas fechas y destinos para aumentar las chances de encontrar mejores ofertas.

Las principales empresas que participarán prepararon ofertas destacadas: