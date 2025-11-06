Fede Bal sobre los rumores de romance con un hombre: "Hago lo que se me canta"

En medio de una nueva ola de versiones sobre su vida amorosa, Fede Bal decidió poner un freno a las especulaciones y emitió un fuerte mensaje. Recientemente, una versión en redes sociales lo vinculó sentimentalmente con un famoso conductor de televisión, lo que desató una serie de comentarios y el inevitable revuelo mediático.

Invitado a un programa de streaming, el actor fue consultado directamente sobre el tema y, con su habitual frontalidad, optó por no dar rodeos, aunque sin confirmar ni desmentir la identidad del famoso en cuestión.

"Hoy estoy con todo lo que pasó, mando un beso grande. Hago lo que se me canta", sentenció Bal, dejando una frase que resonó fuerte y que sintetiza su nueva filosofía de vida, basada en la libertad personal y la búsqueda de vínculos sin ataduras.

Sin embargo, el artista fue enfático en la parte de la polémica que más le afecta: el manejo de las versiones por parte de terceros. "Yo no me puedo hacer cargo de las decisiones. A mí lo que me mata es esto, que me siga conociendo gente por esto, para mí es terrible", expresó visiblemente molesto.

Y continuó, marcando un límite claro: "Ahora no me puedo hacer cargo de que me vengan a buscar a mí por cosas que hace él. Eso es lo que yo no quiero que pase". De esta manera, Bal deslizó que el famoso involucrado podría ser quien está generando las versiones, y se desmarcó de la responsabilidad sobre la difusión de su vida íntima, reforzando su postura de que no quiere ser el centro de la polémica por terceros.

Las declaraciones de Bal se suman a una serie de afirmaciones recientes donde ha manifestado su decisión de no estar en pareja de manera tradicional. Ha confesado que no cree poder comprometerse con una sola persona a largo plazo, y que prefiere los vínculos casuales y abiertos, con la transparencia de que "cada mujer es un nuevo universo".