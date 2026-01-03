La Fórmula 1 introducirá un cambio clave en su reglamento para la temporada 2026 como respuesta a un incidente ocurrido durante la clasificación del Gran Premio de Imola en 2025, en el que el piloto argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte choque que provocó la interrupción de la sesión con bandera roja y derivó en una discusión sobre la forma en que se validan los tiempos.

El accidente de Colapinto en la Q1 del GP de Imola, cuando regresaba a la Máxima con Alpine, generó la salida inmediata de la bandera roja. En ese momento, otro piloto, Oliver Bearman de Haas, estaba completando una vuelta que lo hubiera clasificado para la Q2, pero su tiempo fue eliminado porque el sistema oficial marcó la interrupción antes de que cerrara la vuelta. Esto generó un polémico debate, ya que la escudería implicada presentó material de cámara interna que, según su reclamo, no mostraba señales visibles de advertencia antes del choque.

Publicidad

Para evitar que un escenario similar vuelva a repetirse, la FIA revisó el reglamento deportivo y el Código Deportivo Internacional, estableciendo que toda vuelta completada después de que el sistema oficial de cronometraje marque bandera roja quedará automáticamente invalidada. La nueva disposición elimina zonas grises relacionadas con la percepción visual de banderas por parte de los pilotos y prioriza criterios objetivos del sistema oficial de cronometraje. Solo en caso de un fallo técnico, la decisión final quedará en manos del Director de Carrera y el cronometrador jefe.

El cambio normativo se aplicará en entrenamientos, sesiones de clasificación y carreras a partir de la temporada 2026, que comenzará en marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. La medida busca agilizar y simplificar la labor de los comisarios y evitar futuras controversias sobre la validez de tiempos marcados bajo banderas rojas.

Publicidad

A pesar de que la modificación pretende cerrar la puerta a interpretaciones ambiguas, no estuvo exenta de críticas en el paddock, ya que volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre si debería penalizarse al piloto que provoca la bandera roja, una práctica que existe en otras categorías como la IndyCar y que aún no está formalmente implementada en la Fórmula 1.

El choque de Colapinto, que pasó de Williams a Alpine para la temporada 2025 y será titular en 2026, no solo impactó en la clasificación de Imola, sino que ahora generó un precedente reglamentario importante antes del inicio de una nueva era para la categoría.