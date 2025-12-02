El Banco Central (BCRA) pagó este lunes US$1012,5 millones correspondientes a la primera de las tres cuotas de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026). El desembolso, integrado por US$990 millones de capital y US$22,5 millones de intereses, se realizó con reservas, lo que vuelve a tensionar el estado de las tenencias netas del organismo en un momento crítico de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque parte del compromiso será compensado con acreedores locales, el impacto principal recae sobre las reservas netas, que ya se encuentran muy por debajo del nivel acordado con el organismo internacional. Los Bopreal fueron creados para ordenar la demanda de divisas y facilitar pagos externos de empresas, pero generaron un calendario de vencimientos que hoy agrega presión a las cuentas del Central.

Publicidad

En paralelo, el BCRA activó en las últimas semanas US$2500 millones del swap firmado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese refuerzo se utilizó para afrontar pagos al FMI y recomponer parte de la posición en dólares en bancos estadounidenses. Sin embargo, tras descontar ese monto del cálculo de reservas netas, el desafío se volvió mayor: el Gobierno necesitaría ahora alrededor de US$12.000 millones para cumplir la meta anual.

La estructura de pasivos del Central continúa condicionando su margen de acción: incluye US$18.291 millones del swap con China, US$15.897 millones en encajes bancarios en dólares, además de compromisos por repos, préstamos y otros vencimientos por más de US$3000 millones.

Publicidad

En la última revisión con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, se había comprometido a cerrar el año con reservas netas en torno a US$2600 millones. Pero la activación del swap estadounidense (de hasta US$20.000 millones) permitió un manejo más flexible de vencimientos y abrió la puerta a alternativas financieras adicionales. Caputo insistió en que acumular reservas “sigue siendo una prioridad”, pero admitió que el escenario cambió por el nuevo respaldo externo.

La discusión también alcanza la capacidad del BCRA para recomprar dólares sin necesidad de esterilizar, algo que desde el Gobierno consideran posible por la caída en la demanda de dinero. Sin embargo, distintos analistas advierten que, tras años de alta inflación, es difícil que la base monetaria vuelva a niveles cercanos al 9% del PBI, lo que limita el ritmo de compras.

Publicidad

Aún con una economía creciendo 2,5% en 2026, las compras oficiales serían acotadas, en torno a US$600 millones. En un escenario de expansión máxima, similar al peso de la base monetaria en 2022, la capacidad se elevaría a cerca de US$9000 millones, lejos de los requerimientos actuales.

La hoja de ruta financiera del BCRA enfrenta así un cierre de año desafiante, con un cronograma de vencimientos exigente y negociaciones abiertas con el FMI para evitar un nuevo incumplimiento.