Las galletas con chips de chocolate son un clásico que nunca falla para merendar, desayunar o disfrutar en cualquier momento del día. Esta receta casera es sencilla y rápida, perfecta para quienes buscan un dulce casero para acompañar una taza de café o un vaso de leche.

Para obtener un mejor resultado, se recomienda usar manteca o mantequilla que esté a temperatura ambiente antes de empezar la preparación. También es importante precalentar el horno al menos 10 minutos a 180°C (350°F) para lograr una cocción uniforme.

Publicidad

Los ingredientes principales incluyen azúcar rubia, aunque también se puede experimentar con azúcar mascabo para darle un toque diferente. La masa se prepara mezclando la mantequilla con el azúcar, incorporando los huevos uno a uno y luego añadiendo la harina tamizada junto con polvo de hornear hasta conseguir una masa homogénea.

El paso fundamental para darle sabor y textura a estas galletas es la incorporación de los chips de chocolate. Una vez integrados, la masa debe reposar en la nevera durante media hora para facilitar su manipulación.

Publicidad

Posteriormente, se enharina la superficie de trabajo y se estira la masa con un palo de amasar, procurando mantener un grosor uniforme para asegurar que las galletas se cocinen de manera pareja. Luego, se cortan con moldes, se colocan en la placa cubierta con papel manteca o ligeramente engrasada, y se vuelven a enfriar por 20 minutos antes de hornear.

El horneado dura aproximadamente 10 minutos o hasta que las galletas adquieran un tono dorado. Así, estarán listas para disfrutar.