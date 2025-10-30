El foco de atención mediática se dividió entre los avances en la nueva relación de Nicolás Vázquez y la celebración profesional de su exesposa, Gimena Accardi. Vázquez confirmó hace "muy pocas semanas" que está iniciando una relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, luego de que los rumores comenzaran tras su separación de Accardi después de 18 años juntos.

La nueva pareja ya dio un paso clave al mostrarse "por primera vez muy relajados en público" durante el fin de semana, actitud que demuestra la tranquilidad que les genera poder contar su amor. Además, ya se sabe que la pareja prepara su "primer viaje como pareja oficial".

Publicidad

Frente a la consolidación de este nuevo vínculo, las miradas se posaron sobre Gimena Accardi. Sin embargo, la actriz demostró que ya "dio vuelta la página", ya que "soltó a su ex y le desea lo mejor con Dai", poniendo todas sus energías en el trabajo.

Fue precisamente su enfoque laboral lo que le brindó una gran alegría: en las últimas horas, Accardi se mostró "muy feliz" tras enterarse de su nominación como mejor Co Conductora de OLGA en los premios Martín Fierro al streaming.

Publicidad

Accardi utilizó sus redes sociales para expresar la importancia de este logro y su cariño por el medio digital. Recordó que en 2023 fue a OLGA "sólo por un día y al final, me quedé a vivir". Destacó que allí encontró un lugar para "ser yo", donde la gente pudo conocerla "casi al 100%", un espacio para "charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme".

En su emotivo mensaje, la actriz describió el canal como su "refugio en días duros" y su "parque de diversiones en pleno subidón". Además, afirmó que hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es "de lo más lindo que me pasó a nivel laboral" en sus 26 años de trabajo.

Publicidad

Aunque reconoce que los premios son solo una "excusa para festejar la industria", Accardi confesó que esta nominación la "pone particularmente feliz" y la "sorprendió muchísimo". Aclaró que estaba "muy sensible", y dado que tuvo un año lleno de "momentos difíciles", este tipo de noticias supone para ella un "mimo al corazón".